مصادر باكستانية: إيران ستشارك في الجولة الثانية من مفاوضات إسلام آباد

أفاد مسئولون باكستانيون بأن الوفد الإيراني سيشارك في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة في العاصمة إسلام آباد، رغم التوترات القائمة في مضيق هرمز.

وذكرت مصادر باكستانية للأناضول، الاثنين، أن الوفد الإيراني من المنتظر أن يصل إلى باكستان غدا الثلاثاء للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يشارك في المفاوضات، كما في الجولة الأولى، الوفد الإيراني نفسه بقيادة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.

كما يتوقع أن يترأس الوفد الأمريكي كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

هذا وتتضارب التصريحات بشأن مشاركة الوفد الإيراني في مفاوضات إسلام آباد، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن طهران لا تملك حاليا أي خطة لعقد جولة ثانية من المفاوضات مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن "الحرب لن تكون في مصلحة أي طرف"، مشددا على ضرورة اللجوء إلى جميع الوسائل الدبلوماسية والعقلانية لخفض التصعيد.

كما ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن الوفد الإيراني لن يجلس إلى طاولة المفاوضات ما لم يرفع الحصار البحري الذي تفرضه البحرية الأمريكية على مضيق هرمز.