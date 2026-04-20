الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن MTI

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، مقاطعة قناة "مودرن إم تي أي" بالإضافة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وكان الأهلي قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد القناة بسبب برنامج الإعلامي هاني حتحوت والذي تناول أخبار كاذبة على حد وصف الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

وجاء بيان الأهلي بالمقاطعة كالتالي:

قررت إدارة النادي مقاطعة قناة «مودرن MTI» وعدم التعاون معها، ومنع ظهور أي من عناصر منظومة الأهلي على شاشتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية بما يحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته تجاه ما جاء في بيان القناة وبثته في برامجها.