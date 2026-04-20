الصين تنتقد هجوما أمريكيا بالقرب من مضيق هرمز وتحث على ضبط النفس

انتقدت الصين، هجوما أمريكيا على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني بالقرب من مضيق هرمز، ودعت كل الأطراف إلى التصرف بمسئولية والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جو جياكون، اليوم الاثنين: "نحن قلقون بشأن استخدام الولايات المتحدة القوة بحق السفن ذات الصلة".

وأعرب عن أمل الصين في أن تتصرف كل الأطراف بمسئولية وتلتزم بوقف إطلاق النار.

وجاءت التصريحات بعدما هاجمت البحرية الأمريكية أمس الأحد، سفينة شحن إيرانية في بحر العرب وصادرتها في أثناء محاولتها المرور رغم حصار أمريكي على مضيق هرمز .

ويأتي التصعيد العسكري قبيل انتهاء وقف إطلاق النار بعد غد الأربعاء ومدته أسبوعان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الأسبوع، إنه مستعد لاستئناف المفاوضات في إسلام أباد الأسبوع الجاري ولكن وزارة الخارجية الإيرانية شددت اليوم الاثنين على أنه لا يوجد خطط لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة.

وأكد جو، أن الصين حثت الأطراف على استغلال "فرصة للسلام"، ودعت إلى تهيئة الأوضاع لنهاية الحرب في أقرب وقت ممكن.