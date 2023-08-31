سحب 14 رخصة سيارة ميكروباص وتحرير 53 مخالفة في حملة مرورية بمطروح

قال المهندس محمد القط مدير مشروع المواقف بمطروح، إنه بالتنسيق مع مباحث المرور، تم تنظيم حملة تفتيشية مفاجئة مساء الأربعاء بطول شوارع الكورنيش بالمدينة؛ لضبط السيارات العاملة، بدون تصريح خط السير؛ ما يوثر سلبا علي العمل بالخطوط الرئيسية بالمدينة.

وأسفرت عن سحب 14 رخصة سيارة ميكروباص مخالفة وتحرير 53 مخالفة خط سير، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والتصريح للعمل بأحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استمرار تكثيف الحملات المرورية، للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير، ومنع أية تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في جميع المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مطروح، ومنع أية تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال؛ خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف.