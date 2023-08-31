إصابة 3 أشقاء في مشاجرة بالشرقية

أصيب 3 أشقاء بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر نشوب مشاجرة مع آخرين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كلًا من: منال ع، 33 سنة، ربة منزل، وشقيقيها عبدالله، 27 سنة، ومحمد، 35 سنة، مقيمين بمركز منيا القمح، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر مشاجرة مع آخرين بمركز ابو حماد، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.