قناة الحياة تنقل حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي

تنقل شبكة تليفزيون الحياة، حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تحمل اسم الدكتور علاء عبد العزيز.

ويبدأ حفل الافتتاح غدا الأحد 1 سبتمبر الساعة السابعة ( ريد كاربت )، ويعقبه في الثامنة استعراض يخرجه وليد عوني، ثم تتوالي فقرات الحفل.

ويكرم خلال حفل الافتتاح، عددا من نجوم المسرح من مختلف دول العالم، فمن (مصر): النجم محمود حميدة، والفنان القدير د. محمد عبد المعطي، ومهندس الديكور د. صبحي السيد، والناقد المصري فتحي العشري.

ومن (لبنان) يكرم المهرجان الفنان القدير وليد عوني.

ومن (مملكة البحرين) يكرم الفنان والناقد يوسف الحمدان، ومن (العراق) يتم تكريم د. ميمون الخالدي، ومن (اليونان) يُكرم الفنان ساڤاس پاتساليدس.

ومن (الإمارات) يُكرم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن (السعودية) يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن (استوانيا) يُكرم الفنان مارت ميوسي، وشخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح وهذه الجائزة مستحدثة هذا العام.

ويشارك في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تنطلق يوم (1) سبتمبر وتستمر حتي 11 من نفس الشهر، (26) عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية.

وتشارك مصر بـ3 عروض مسرحية، هي : "ماكبث المصنع"، وإنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، وإخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، ويشارك 10 عروض عربية، كما يشارك 10 عروض أجنبية.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران (رئيسًا)، والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، والدكتورة دينا أمين مديرًا، والدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتور محمد سمير الخطيب، والمخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة.

كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.