إشادة واسعة بأداء الفنان مصطفى أبوسريع في مسلسل «عمر أفندي»

نال الفنان مصطفى أبو سريع، إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تألقه في دور "دياسطي" البوسطجي، ضمن أحداث مسلسل "عمر أفندي" الذي يُعرض حاليا على قنوات on.

ووصف مستخدمو "السوشيال ميديا" أداءه، بأنه السهل الممتنع الذي لا يمكن تقليده، خاصة أنه يقدم كوميديا بدون استظراف ولا افتعال، ولديه قدرة في الوصول لقلوب المشاهدين سريعا.

وكتب أحد رواد مواقع التواصل، أنه منذ بدايته الفنية وهو موهوب، وعنده قدرة في خطف الكاميرا تجاهه دون أن يبذل مجهودا كبيرا، وكل الأدوار التي قدمها ترك بصمة كبيرة من خلالها، مهما كان حجم الدور الذي يلعبه.

وتوقع آخر، أنه سوف يكون أحد نجوم الصف الأول قريبا، مؤكدا أنه يستحق ولديه إمكانيات تؤهله لهذا.

ووصفه البعض، بأنه فاكهة كل عمل، ومع كل مسلسل يعلن عن موهبته بقوة وتلقائيته التي تدخل القلب بلا استئذان.

يذكر أن "عمر أفندي" هو مسلسل كوميدي اجتماعي مليء بالإثارة والتشويق، وتدور أحداثه في 15 حلقة حول أحد الأشخاص الذي يعثر على سرداب سري يعود به إلى زمن بعيد، يكتشف من خلاله ماض لا يعلم عنه شيء، ويدفعه فضوله للعيش في حياة مزدوجة في زمانين مختلفين.

والمسلسل بطولة أحمد حاتم، ورانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، ومحمود حافظ، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.