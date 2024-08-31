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قال حزب الله اللبناني، اليوم السبت، إنه قصف موقع المرج الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بسقوط 3 صواريخ في مناطق مفتوحة في مسغاف عام بالجليل الأعلى.

وكان حزب الله قد أعلن، يوم الجمعة، عن مهاجمته مواقع إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية للبنان وفي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة، بينما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق متفرقة جنوب لبنان.

وقال حزب الله، إنه استهدف بطائرة بدون طيار انقضاضية جنودا إسرائيليين في موقع المطلة وأوقع قتلى وجرحى.

وقصف حزب الله بالأسلحة الصاروخية جنودا إسرائيليين في جبل نذر وأعلن تحقيق إصابات مباشرة.

كما قصف "بالأسلحة المناسبة" جنودا‏ في حرش برعام، واستهدف بالأسلحة الصاروخية موقعي زبدين ورمثا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة في هجماته.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر الماضي توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.