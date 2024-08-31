يشهد قصر ثقافة أسيوط، بعد غد الثلاثاء، في الثانية عشرة والنصف ظهرا، انطلاق فعاليات المؤتمر الأدبي الثاني والعشرين لإقليم وسط الصعيد الثقافي، بعنوان: "مرجعية التراث الثقافي وإشكالية التجريب في إقليم وسط الصعيد"، ودورة "الشاعر سعد عبد الرحمن".

ويقام المؤتمر برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024.

والمؤتمر يعقد برئاسة الكاتب الصحفي د. محمود مسلم، والأمين العام للمؤتمر الشاعر مدثر الخياط، ويقام بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان.

ويشهد حفل الافتتاح، تفقد معرض كتب وفنون تشكيلية وعرض لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وفيلم توثيقي من ذاكرة المؤتمر ثم الكلمات الافتتاحية والتكريمات، ويقدم الحفل الشاعر عبد الحافظ بخيت.

وتقام الجلسة البحثية الأولى في الثانية مساء بعنوان "الثقافة والأدب التأثير والتأثر"، وتديرها د. أسماء عبدالرحمن أستاذ الأدب الشعبي بكلية الآداب جامعة أسيوط"، وتتناول 3 أبحاث، البحث الأول بعنوان: "المشهد الأدبي في الصعيد بين التأثير والتأثر" (يقامر شعره) للدكتور سيد عبد الرازق، ود. أحمد الليثي، والبحث الثاني "الثقافة والأدب: صدى التكوين والتفاعل"، ود. أسماء محمد عبد الحميد، الثالث بعنوان: "أثر الثقافة الشعبية في كتابات أدباء إقليم وسط الصعيد" رواية "ليالي السيد" لأحمد جاد الكريم نموذجًا"، عمرو السيد مصطفى.

وتعقد الجلسة البحثية الثانية في العاشرة والنصف صباح الأربعاء بقصر ثقافة أسيوط، بعنوان "مظاهر التجريب في الأدب" يديرها د. سعيد أبو ضيف أستاذ الترجمة بكلية الآداب بجامعة أسيوط، وتتناول البحث الأول بعنوان: "القصيدة العربية من التجريب إلى الرقمنة" د. إيمان عصام خلف، البحث الثاني "التجريب في الفضاء البصري للقصيدة العمودية الحديثة من بداية الألفية" د. سيد عبد الرازق.

وتعقد الجلسة البحثية الثالثة في الثانية عشرة والنصف مساء، بعنوان "المكان وأثره على الإبداع" يديرها د. صلاح مناع، وتشهد أبحاث "تجليات المكان في الشعر السوهاجي المعاصر" د. محمد عبيد، و"المكان السردي من الهامش إلى المتن" د. محمود فرغلي، و"التحول الرقمي والأخضر ومعطيات مشهد ثقافة الطفل" د. هدى محمد صلاح الدين.

وتقام الجلسة البحثية الرابعة في الخامسة والنصف مساء بعنوان "الآخر في التجربة الإبداعية" ويديرها د. سليمان محمد سليمان، وتتضمن عدة أبحاث، الأول بعنوان "الآخر في مجموعة (حين يغيب العالم لفاطمة الشريف) قراءة في ضوء النقد النِّسوي" د. سعيد فرغلي، "تمثيلات الآخر في الأدب النسوي بإقليم وسط الصعيد الثقافي" عبد الناصر عبد المولى، "صورة الآخر في شعر إقليم وسط الصعيد" د. محمد عبد الراضي.

وفي السابعة مساء، تعقد الجلسة البحثية الخامسة بعنوان "إبداعات الإقليم" ويديرها الكاتب بهاء الدين رمضان، وتتضمن بحث "البناء الزماني والمكاني في الإبداع القصصي (إبداعات إقليم وسط الصعيد القصصية" د. يحيى القفاص، "الواقع الشعري في إقليم وسط الصعيد" سفيان صلاح هلال.

وتشهد اليوم الختامي للمؤتمر في العاشرة صباح الخميس المقبل محاضرة "قراءة في حياة الشاعر سعد عبد الرحمن" يتحدث فيها د. مصطفى رجب، والأديب فراج فتح الله، ويديرها الشاعر أوفى الأنور، ثم عرض فني وتكريم أمانة المؤتمر وجلسة إعلان التوصيات.

ويشهد المؤتمر، عددا من الأمسيات الشعرية بمواقع قصر ثقافة أسيوط، والقوصية، وديروط، وأسيوط الجديدة، وأبو تيج، والغنايم، بجانب الاحتفال بمئوية الأديب مصطفى لطفي المنفلوطي، بمدرسة الإعدادية الجديدة بنات بمنفلوط.