محافظ جنين: الاحتلال دمر البنية التحتية بالكامل ويمنع الدخول والخروج من المخيم

قال محافظ جنين كمال أبو الرب، العملية الإسرائيلية في مدينة ومخيم جنين مستمرة لليوم الرابع على التوالي، معربًا عن تعازيه لأهالي الشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال.

ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتقسيم جنين إلى مربعات كما يحدث في قطاع غزة.

وأشار إلى أن عملية جيش الاحتلال أسفرت عن تدمير كامل للبنية التحتية والصرف الصحي وشبكات المياه والكهرباء، قائلًا إنها أدت إلى استشهاد شابين منذ قليل.

ونوه أن «الاحتلال يمنع الخروج والدخول إلى المخيم، كما أنه لا يسمح للطواقم الصحفية وسيارات الإسعاف بمعرفة ما يجري في جنين».

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وذلك حسبما نشرته وكالة «وفا»، مساء السبت.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، إن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد أمجد مصطفى إبراهيم صالح، ومحمد أمين طلال عبد الله، برصاص الاحتلال في جنين.

وكان الناطق باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل قال في وقت سابق من اليوم، إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من نقل شهيدين عقب الوصول إليهما داخل مخيم جنين.