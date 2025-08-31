كييف تعلن إسقاط 126 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 126 من أصل 142 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 142 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى تشودا بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، اليوم الأحد، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت أو عطلت 126 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، وطرز أخرى خداعية في شمال وشرق وجنوب البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وسائط الدفاع الجوي المناوبة، دمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة الماضية.

وتابع البيان، "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 21 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه تم تدمير "11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من أراضي مقاطعتي بيلجورود وبريانسك".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.