فلسطين تسجل 6 إصابات بداء الكلب و1000 حالة عض في الضفة

أعلن مدير عام الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية في وزارة الزراعة الفلسطينية إياد العدرة، اليوم الأحد، تسجيل ست إصابات مؤكدة بداء الكلب "السعار" في الحيوانات التي جرى فحصها منذ بداية عام 2025، مشيرا إلى ارتفاع حالات العض إلى أكثر من ألف في محافظات الضفة الغربية، حتى منتصف شهر أغسطس الجاري، بعد تسجيل إصابتين بداء الكلب، إحداهما توفيت.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن العدرة قوله إن طواقم الزراعة تتابع جميع حالات العقر (العض) التي يتم التبليغ عنها من قبل دوائر الصحة في المحافظات، وذلك من خلال الاستقصاء، والتحري، وجمع العينات، وإرسالها للمختبرات للتشخيص، حيث يتم الفحص للحيوانات المشتبه بها، وتظهر عليها أعراض المرض، أو التي تقوم بعقر الشخص.

وداء الكلب "Rabies" من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي تصيب الجهاز العصبي لدى الإنسان، عن طريق الحيوان، وإذا لم تتم معالجته فورا بعد الإصابة، فإنه يؤدي غالبا إلى الوفاة.

وبين العدرة أن الوزارة نفذت منذ مطلع العام حملة وطنية شاملة لتحصين الحيوانات، شملت 4878 حيوانا مملوكة لـ1322 مواطنا موزعين على مختلف المحافظات، من خلال 150 موقعا ميدانيا.

وذكر أن الحملة تركزت في جنين (1031 حيوانا)، وأريحا (800)، ونابلس (700)، ورام الله (690)، إلى جانب محافظات القدس، وبيت لحم، وطوباس، ودورا، ويطا.

ولفت إلى توزيع اللقاحات بحسب نوع الحيوانات المستهدفة، حيث جرى تحصين 3111 كلبا و1305 قطط، إضافة إلى 178 حصانا و237 حمارا، فضلا عن بعض الحيوانات الأخرى مثل الجمال والثعالب (32 حالة).



