أطباء السودان: 7 قتلى و71 مصابا بقصف للدعم السريع على أحياء بالفاشر

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين جراء قصف مدفعي لـ"قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.

وأفادت الشبكة الطبية المستقلة في بيان، أن "قوات الدعم السريع قصفت مساء أمس أحياءً بمدينة الفاشر ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 آخرين".

وأدان البيان "هذه المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر".

وأكد أن ما يجري في الفاشر "هو إبادة متكاملة الأركان، بقصف وحصار وتجويع ممنهج لسكان المدينة".

وحملت الشبكة الطبية قوات الدعم السريع "المسئولية عن هذه الجرائم"، وطالبت المجتمع الدولي والسلطات المحلية بـ"تحرك عاجل وفوري لوقف القصف وفتح ممرات إنسانية آمنة".

ولم يصدر أي تعليق من "قوات الدعم السريع" حتى الساعة 11:30 (ت.ج)، على بيان "أطباء السودان".

والخميس، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 24 شخصا وإصابة 55 آخرين بقصف مدفعي شنته "قوات الدعم السريع" والذي استهدف منطقة السوق المركزي وحي أولاد الريف بالفاشر الأربعاء.

ودأبت اللجان الشعبية والسلطات المحلية في الفاشر على اتهام "قوات الدعم السريع" بالمسئولية عن القصف المدفعي والهجمات المتكررة على المدينة، التي تفرض عليها حصارا منذ 10 مايو 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك في الفاشر باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.