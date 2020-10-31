 إزالة 253 مخالفة إشغال والتحفظ على 40 شيشة في كفر الدوار - بوابة الشروق
السبت 31 أكتوبر 2020 8:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

إزالة 253 مخالفة إشغال والتحفظ على 40 شيشة في كفر الدوار

خميس البرعى:
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:17 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 8:17 م

شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على إزالة جميع إشغالات الطريق، وتسهيل الحركة المرورية، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٥٣ مخالفة إشغال طريق، بمناطق (شارع الحدائق، سيدي شحاتة، الكوبرى العائم، مدخل المدينة، والتمليك)، تنوعت ما بين (كراسي مقاهي، فروشات متنوعة، وحواجز خرسانية).

وكما تم التحفظ على ٤٠ شيشة بالمقاهي والكافتيريات، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظرها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك