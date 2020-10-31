إزالة 253 مخالفة إشغال والتحفظ على 40 شيشة في كفر الدوار

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شدد هشام آمنة محافظ البحيرة، على إزالة جميع إشغالات الطريق، وتسهيل الحركة المرورية، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وشنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بنطاق المدينة.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٥٣ مخالفة إشغال طريق، بمناطق (شارع الحدائق، سيدي شحاتة، الكوبرى العائم، مدخل المدينة، والتمليك)، تنوعت ما بين (كراسي مقاهي، فروشات متنوعة، وحواجز خرسانية).

وكما تم التحفظ على ٤٠ شيشة بالمقاهي والكافتيريات، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظرها، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.