الصناعات الغذائية تستهدف تأهيل 200 شركة في برنامج ازدهار بحلول يونيو 2021

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تأهيل ٢٠ شركة جديدة من أعضاء الغرفة ليصل إجمالي الشركات المؤهلة إلى ١٢٠ شركة بختام الدورة الخامسة من برنامج ازدهار بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني GIZ و برعاية وزارة التجارة والصناعة، بحسب بيان الغرفة اليوم.

وأكد أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أنه تم الاتفاق مع الوكالة الألمانية على وضع تصور للاستمرار واستدامة تقديم خدمات الدعم الفني والتخطيط وتنمية الموارد والتمويل للنفاذ إلى الأسواق وغيرها وذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعات الغذائية.

ويصل إجمالي عدد الشركات المؤهلة إلى ٢٠٠شركة بختام الدورة السابعة لبرنامج ازدهار منتصف العام المقبل.

وقال الجزايرلي إن الهدف الأساسي الذي يمثل رؤية مجلس إدارة غرفة الصناعات العذائية هو رفع تنافسية الصناعة ونتعاون من أجل تحقيق هذه الرؤية مع كافة الأطراف وبشراكة استيراتيجية قوية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بقيادة الدكتور حسين منصور، مشيرا إلى أن الهيئة والغرفة يعملان معا في وضع الإصلاحات التشريعية والإجرائية لمواجهة كل التحديات التي تواجه صناع الغذاء في مختلف القطاعات.

وأضاف أن صدور القانون الموحد للغذاء سيكون الأساس في القضاء على العديد من التشوهات والمشاكل الصعبة التي يواجهها المستثمر، مشيرا إلى أنه تم حسم وإقرار إلغاء العقوبات البدنية في المخالفات الناتجة عن التشغيل والتي لا يتوفر فيها العمد أو الأضرار بالمستهلك.

وأفاد رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأن اللجنة التظلمات المشكله بالهيئة تضم في عضويتها ممثلا عن الغرفة وتجتمع بصورة دورية للنظر في كافة التظلمات المقدمة واتخاذ القرارات والاجراءات بشأنها، مؤكدا أن القواعد الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة يتم إعدادها استنادا على المرجعيات الدولية.

وأوضح أنه خلال أيام لن يسمح بتوريد الأغذية إلى المنشآت السياحية إلا عن طريق الشركات المسجلة والمعتمدة في القائمة البيضاء وكذلك سيتم تطبيق الأمر نفسه في سلاسل التجزئة والسوبر ماركت.

وأكد الجزايرلي أن الغرفة تقدم خدمات تدريب وتأهيل للشركات لمساعدتها في التسجيل وشرح بنود قوائم الفحص وكيفية التوافق مع متطلبات الهيئة، بالإضافة إلى رفع الوعي بالممارسات العالمية المطبقة لسلامة الغذاء من خلال إصدار عدد من الدلائل الفنية واخرها دليل مكافحة الآفات المتكاملة علي مستوي المنشات الغذائية بلغتيه العربية والإنجليزية والذي تم بالتعاون مع برنامج مزارع إلى مزارع الذي تنفذه منظمة لاندوليكس الأمريكية للتنمية الدولية.