الفلبين تتأهب لاستقبال الإعصار جوني الأشد في العالم

قال مسئولون إن آلاف السكان غادروا منازلهم بشرق الفلبين، اليوم السبت، في الوقت الذي جرى فيه تعليق السفر بحرًا، حيث تتأهب البلاد لاستقبال الإعصار "جوني"، الأشد في العالم.

وحافظ الإعصار "جوني" على قوته وهو يتجه صوب إقليم "بيكول"، شرقي الفلبين، حيث من المتوقع أن يصل إلى اليابسة في وقت متأخر غدًا الأحد، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني.

وترافق "جوني"، المعروف محليًا باسم "رولي"، رياح تصل سرعتها القصوى إلى 215 كيلومترًا في الساعة، وزوابع تصل سرعتها إلى 265 كيلومترًا في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار يتجه صوب الغرب والجنوب الغربي بسرعة تصل إلى 25 كيلومترًا في الساعة.

وأضاف أن مقاطعات كاتاندوانيس، وكامارينز سور، وكامارينز نورت، وكويزون، ستشهد رياحًا عاصفة وأمطارًا غزيرة، بداية من صباح غد الأحد.