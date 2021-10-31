روبرت كوخ: استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الأحد، استمرار زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد، اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار 7 أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 149.4، فيما كان يبلغ أمس السبت 145.1، وكان هذا المعدل يبلغ قبل أسبوع 106.3.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 16 ألفا و887 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 33 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 13 ألفا و732 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 23 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي 4 ملايين و597 ألفا و550 حالة إصابة.

لكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين و275 ألفا و500 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 95 ألفا و729 شخصا.