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ضبط 3852 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 12:34 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 12:34 م
واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 3852 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1115 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و130 مخالفة سير بدون تراخيص، و7 مخالفات لدراجات نارية، و50 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات لشروط التراخيص.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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