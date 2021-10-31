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نقل أجويرو مهاجم برشلونة إلى المستشفى

د ب أ
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 12:42 م | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 12:42 م

أكد نادي برشلونة الإسباني مساء السبت نقل مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أجويرو إلى المستشفى عقب استبداله مبكرا خلال المباراة أمام ديبورتيفو ألافيس والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وسجل أجويرو مهاجم المنتخب الأرجنتيني، ظهوره الأول كأساسي بقميص برشلونة في الدوري  الإسباني لكرة القدم حيث بدأ المباراة أمام ألافيس على ملعب كامب نو لكنه تم استبداله بالبرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 41 دقيقة فقط.

وسقط أجويرو على أرض الملعب بعد شعوره بآلم في الصدر ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه، قبل أن يغادر الملعب على قدميه.

وأشار برشلونة إلى أن المهاجم السابق لمانشستر سيتي شعر بآلم في صدره وتم نقله إلى المستشفى من اجل الخضوع لفحوص طبية على القلب.

كما فقد برشلونة جهود مدافعه جيرارد بيكيه عقب تعرضه لشد عضلي في ربلة الساق اليمنى (السمانة).

وقال سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لبرشلونة لصحيفة "ماركا"، "أجويرو أخبرني بأنه شعر ببعض الدوار".

وأضاف "الآن علمت بأنه تم نقله إلى المستشفى، لا يمكنني أن أوضح المزيد".


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