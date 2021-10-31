 سول تبحث مع برنامج الأغذية العالمي القضايا المتعلقة بالسلام بشبه الجزيرة الكورية - بوابة الشروق
الأحد 31 أكتوبر 2021 10:03 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

سول تبحث مع برنامج الأغذية العالمي القضايا المتعلقة بالسلام بشبه الجزيرة الكورية

أ ش أ
نشر في: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 9:46 ص | آخر تحديث: الأحد 31 أكتوبر 2021 - 9:46 ص

بحث وزير الوحدة الكوري الجنوبي "لي إن-يونغ" مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "ديفيد بيزلي" ، وعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال بيتر توركسون، بعض القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وزارة الوحدة - في بيان لها اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء "يونهاب" - بأن الجانبين ناقشا، خلال اجتماعهما في روما، تقييمات الوضع الغذائي الأخير في كوريا الشمالية، وسبل التعاون لمعالجة القضايا الإنسانية في الشمال.

وأوضحت أن الاجتماع مع الكاردينال "توركسون" تضمن مناقشات حول الأدوار التي يمكن للفاتيكان، أن يضطلع بها لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية مثل التعاون الإنساني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك