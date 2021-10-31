سول تبحث مع برنامج الأغذية العالمي القضايا المتعلقة بالسلام بشبه الجزيرة الكورية

بحث وزير الوحدة الكوري الجنوبي "لي إن-يونغ" مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "ديفيد بيزلي" ، وعميد الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة، الكاردينال بيتر توركسون، بعض القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية والسلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأفادت وزارة الوحدة - في بيان لها اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء "يونهاب" - بأن الجانبين ناقشا، خلال اجتماعهما في روما، تقييمات الوضع الغذائي الأخير في كوريا الشمالية، وسبل التعاون لمعالجة القضايا الإنسانية في الشمال.

وأوضحت أن الاجتماع مع الكاردينال "توركسون" تضمن مناقشات حول الأدوار التي يمكن للفاتيكان، أن يضطلع بها لتعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية مثل التعاون الإنساني.