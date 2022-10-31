الروبية الهندية تتجه لتسجيل التراجع الشهري العاشر على التوالي

تتجه الروبية الهندية لتسجيل التراجع الشهري العاشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع مطرد منذ 1991، كما تراجعت السندات الهندية مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الروبية تراجعت أمام الدولار بنسبة 2ر0% إلى 34ر82 روبية لكل دولار، ليصل التراجع خلال الشهر الحالي ككل إلى 2ر1% من قيمة العمل الهندية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أشيش أجراوال المحلل الاقتصادي في بنك باركليز البريطاني إنه من المحتمل استمرار تداول العملة الهندية في هذا النطاق، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياط (المركزي) الهندي بما يعكس الطلب المحلي والعرض بالنسبة للدولار أمام الروبية.

كانت الروبية قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع الدولار أمام أغلب العملات الأخرى.

في الوقت نفسه أظهرت البيانات الصادرة قبل 10 أيام تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى الهند بمقدار 85ر3 مليار دولار إلى 5ر524 مليار دولار حتى 21 أكتوبر الحالي.