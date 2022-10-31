علق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، على قرارات ماريو لوبيز، حكم مباراة جيرونا، في الدوري الإسباني.

سقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 أمام جيرونا في ملعب سانتياجو برنابيو، مساء الاحد، بالجولة 12 من الليجا.

قال كورتوا في تصريحاته إلي قناة الليجا:"جيرونا فريق يلعب بشكل جيد ويحاول الاستحواذ على الكرة، ويلعب بعمق دفاعي مميز، وكان من الصعب علينا خلق العديد من الفرص".

تابع:"بعد التقدم 1-0 ظننا أننا سنفوز، لكن بعد ركلة الجزاء لم نستطع إصدار رد فعل". أوضح:" ركلة جزاء جيرونا، لا أعتقد بأن سيتم إحتسابها في مباراة في دوري الأبطال لأنه تُثير الكثير من الشكوك".

كشف:"لقد رأيت الصورة ولم تكن المخالفة صحيحة، أسينسيو قال لنا إنها ضربت صدره قبل أن تلمس يده ويبدو أنني أتذكر بعد حديث الحكام أنه بعد الارتداد لا تُحتسب مثل هذه اللقطات".

وعن إلغاء هدف رودريجو قال:"لو وضع حارس المرمى يده على الكرة فلا أحد يستطيع لمسه، لم أر اللقطة، لكن لو كان لامسًا للكرة فإلغاء الهدف قرار صحيح".

أتم:"نحن لا نفكر في كأس العالم الآن، نريد الفوز ونحن مُتصدرين، لم نلعب جيدًا هذا الاسبوع وافتقرنا إلى الإيقاع في كلتا المباراتين ضد لايبزيغ وجيرونا، يجب الفوز بالمباريات الثلاث المتبقية، حتي نتصدر المجموعة في دوري الأبطال والليغا ايضًا".