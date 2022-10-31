تنطلق مساء غدا الثلاثاء، القمة العربية الحادية والثلاثين بالجزائر برئاسة رئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وتستمر لمدة يومين.

وتشهد القمة والتي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسى قيس سعيد رئيس الدورة العادية الثلاثين إلى نظيره الجزائرى عبدالمجيد تبون.

وتبدأ القمة بكلمة للرئيس تبون، ثم كلمة للامين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط ثم كلمات مختصرة للمراقبين والضيوف.

ويقيم الرئيس الجزائرى عقب هذه الجلسة الافتتاحية، مأدبة عشاء على شرف قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.

وتستكمل القمة العربية بجلسة تشاورية مغلقة صباح الأربعاء لمدة ساعة ونصف، يعقبها جلسة عمل أولى علنية، يتحدث فيها القادة العرب حسب اولوية الطلب، يعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة، تتضمن اعتماد مشروع جدول الاعمال ومناقشتة، واعتماد مشاريع القرارات، واعتماد مشروع اعلان الجزائر، يعقبها جلسة ختامية للقمة علنية، يتم خلالها إعلان الجزائر والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، يعقبها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة ٣٢ وبعدها كلمة الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة، ويقيم الرئيس تبون مأدبة غداء.

وتختتم أعمال القمة بعقد مؤتمر صحفى لوزير الشئون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتضمن جدول اعمال وزراء الخارجية العربية على مدى اليومين الماضيين بالجزائر عددا من مشاريع القرارات الى القمة وهى

تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة تنفيذ القرارات والالتزامات - نشاط الامين العام عن العمل العربى المشترك"، القضية الفلسطينية والصراع العربى الاسرائيلى ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، تطورات الأزمة السورية، وتطورات الوضع فى دولة ليبياْ وتطورات الوضع فى اليمن، ودعم السلام والتنمية فى السودان، ودعم الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة، ومشروع قرار عن احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الايرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربى موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، وصيانة الامن القومى العربى ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظونة العربية لمكافحة الإرهاب.

كما تضمنت مشاريع القرارات عددا من البنود تحت عنوان "العمل العربى المشترك" مشروع ملحق الانعقاد الدورى للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، تعديل مواد من النظام الأساسي للبرلمان العربي".

كما تضمن مشروع جدول الاعمال مشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إعلان الجزائر.