رئيس الوزراء الفلسطيني: انتخابات إسرائيل لن تأتي بشريك للسلام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل غدا "لن تأتي بشريك للسلام".



واعتبر اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، أن إسرائيل تذهب إلى انتخابات عامة "بعد أن عمدت حملاتها الانتخابية بمزيد من القتل والاستيطان والحصار ضد أبناء شعبنا".



وقال: "ندرك أن هذه الانتخابات لن تأتي بشريك للسلام، ورغم ذلك نقول إن على العالم أن يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي القادم أن يقف ويعلن أنه جاهز لإنهاء الاحتلال وأنه جاهز لإنهاء الصراع، وأن يعلن التزامه بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية".



وأضاف أنه "على إسرائيل الذاهبة إلى الانتخابات أن لا تبيح لنفسها ما تحرم الآخرين منه، هذه المدعية أنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، تحرم الفلسطينيين من حقهم بالانتخاب، وتمنع الانتخابات في القدس في مخالفة لما نصت عليه الاتفاقيات".



وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: "مطلوب من العالم إجبار إسرائيل على السماح لشعبنا أن يمارس حقه في الانتخابات بما في ذلك القدس".



ويتوجه الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية هي الخامسة في أقل من 4 أعوام وسط جمود سياسي داخلي.



من جهة أخرى، دعا اشتية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".



وقال إن "شعبنا يواجه حملة شرسة من تقتيل واعتقال وحصار على نابلس والقدس والخليل وجنين وغزة، واعتداءات على قاطفي الزيتون في القرى والبلدات، وترهيب المواطنين، وسرقة محصولهم في بعض المناطق، تحت أعين المجتمع الدولي الذي يقف صامتا على جرائم إسرائيل".



وأضاف "لقد حان لهذا العالم صاحب ازدواجية المعايير أن يفيق من سباته، وأُحيي شعبنا الذي يواجه كل إجراءات الاحتلال بشجاعة، وأترحم على الشهداء الذين ارتقوا برصاص الحقد، والكراهية والاحتلال البغيض".