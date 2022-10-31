تصدر عيد الهالوين محرك البحث "جوجل" ما بين حدثين كبيرين، أحدثا ضحة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأول هو ظهور صور عديدة لمجموعة من الشباب والشابات السعوديين يرتدون أزياء تنكرية خلال فعاليات موسم العاصمة الرياض الترفيهي، قبيل احتفالات عيد الهالوين الأمريكي، والثاني بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الأحد حدادا عاما بعد حادث التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين بالعاصمة سول، وأودى بحياة الكثيرين.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز المعلومات عن عيد الهالوين ونشأته ومظاهر الاحتفال به.

• من أين جاءت فكرة الاحتفال بالهالوين؟

ظهر عيد الهالوين بشكله الحديث في الولايات المتحدة في القرن الـ19 مع هجرة الأيرلنديين إليها، ومعهم عاداتهم وتقاليدهم وقصصهم.

ويقال إن فكرة الاحتفال تعود إلى الشعوب التي تنتمي إلى الفرع الغربي في مجموعة الهندو-أوروبية، والمعروفة باسم "السلت"، ومن امتداداتهم اللغوية والأثرية والتراثية الشعب الأيرلندي والاسكتلندي، حسب تقرير "بي بي سي" العربية.

كما كانت تلك الاحتفالات مرتبطة بمواسم الحصاد وجني المحاصيل، والعلاقة بين المواسم الزراعية والطقوس المرتبطة بالمجهول، والقوى الخارقة الشائعة في التاريخ، وكانت سابقا تتضمن "التنبؤ بالمستقبل" فيما يتعلق بالموت والزواج وأمور شبيهة.

• مظاهر مختلفة للاحتفال

تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين من دولة لأخرى، ففي الصين يضعون الطعام والماء أمام صور الأعزاء الراحلين، وفي النمسا يتركون بعض الخبز والماء ومصباحا مضاء على الطاولة قبل أن يخلدون إلى النوم في ليلة الهالوين، وهذا يهدف لاستقبال الأرواح الزائرة، وفي التشيك يقومون بوضع الكراسي حول النار، واحد لكل فرد من أفراد العائلة الأحياء، وآخر لكل ميت.

أيضًا من مظاهر الاحتفال في العيد أن تقوم العائلات ببناء مذبح في منزلها وتزيينه بالحلويات والزهور وصور من رحلوا، بالإضافة إلى مأكولاتهم ومشروباتهم المفضلة، كذلك ينظفون المقابر ويضعون الزهور على القبور، وفي بعض الأحيان يضعون شخصا حيا في تابوت ويجولون به الحي أو القرية، بينما يلقي الباعة الفواكه والزهور في التابوت.

• معني كلمة هالوين

تعد تحريفا لعبارة "هالوين إيفنينج" أي الليلة التي تسبق عيد جميع القديسين لدى الطائفة المسيحية الكاثوليكية، ويتم الاحتفال به في الأول من نوفمبر من كل عام، ولذا أصبح الاحتفال بالهالوين في 31 أكتوبر من كل عام.

• الهالوين بين الأديان

يعتبر الهالوين ضمن الأعياد الوثنية في الأساس، لذا عمدت المسيحية بعد ظهورها إلى منع الاحتفال به، ولكن بمرور الزمن اختلطت الأعياد بين دينية ووثنية لدى الناس.

• حيلة أم حلوى؟

ضمن طقوس عيد الهالوين، هناك تقليد يعرف باسم "حيلة أم حلوى"، وفيه يقوم الأطفال في فترة العيد بالتجول من منزل لآخر مرتدين أزياء الهالوين، ويطلبون الحلوى من أصحاب المنازل، وذلك بإلقاء السؤال "حيلة أم حلوى؟" على من يفتح الباب، وهذه العبارة تعني أنه إذا لم يعط صاحب البيت أي حلوى للطفل، فإنه سيقوم بإلقاء خدعة أو سحر على صاحب المنزل أو على ممتلكاته.

• ما سبب التنكر المرعب في الهالوين

في السنوات الأخيرة، أصبحت الملابس والأقنعة التي يرتديها الناس في الهالوين مستوحاة من شخصيات أفلام هوليوود، مثل "باتمان" و"سبايدر مان"، كما يضيفون عليها مظاهر رومانسية أو مثيرة جنسيا.

كما يرجع البعض، الأزياء التي تستخدم حاليا في احتفالات الهالوين، إلى الأزياء الشعبية للشعوب الكلتية (السلتية) القديمة، التي كانت تكلل نهاية المواسم الزراعية بتلك الاحتفالات، وهناك أشكال وألوان من ملابس وأقنعة الهالوين، تتغير عبر الأجيال وتتابع آخر تقليعات الموضة، ولكنها تدور حول فكرة الموت والأشباح بشكل عام.

• حكم الاحتفال بالهالوين في الإسلام

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فيديو عن حكم الاحتفال بعيد الهالوين، للشيخ عويضة عثمان، قائلا: "عيد الهالوين ليس من التراث الإسلامى، ولدينا فى التراث الإسلامى كل ما هو خير، فرجاء لا نتبع تلك التقاليد والتقاليع، ولا نبتدع فى حياتنا أشياء تولد العنف وتقضي على الرحمة بين الأطفال والكبار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم".