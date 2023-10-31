قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه لا يمكن إجراء تفاوض حقيقي على حل الدولتين تحت إطلاق النار والصواريخ ولا عملية برية بدأت بالفعل في محاور قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده أمام بوابة معبر رفح، اليوم الثلاثاء، أن مصر تدعو لوقف إطلاق نار فورا والانخراط في مفاوضات شاملة، والدعوة لمؤتمر القاهرة الثاني للسلام.

وذكر أن عدد الشاحنات التي عبرت معبر رفح حتى الآن، 250 شاحنة خلال الأيام الماضية، في حين أن القطاع يحتاج يوميا 500 شاحنة من كل المعابر.

ولفت إلى أن هناك المجتمع الدولي عليه تكثيف الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة على وقع الكارثة التي يعيشها القطاع حاليا.

ولفت إلى مطالبة مصر، المجتمع بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، في ظل اقتراب توقف المستشفيات جراء نفاد الوقود، مع تفاقم الأزمة من جراء قطع المياه والكهرباء.