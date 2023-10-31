حماس تدعو أهالي الضفة الغربية إلى الاشتباك مع جنود الاحتلال

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إلى الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين يوثقون بسادية مشاهد التعذيب الوحشية لأهلنا في الضفة الغربية



وقالت حماس في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مشاهد التعذيب والإهانة والسحل المتعمد التي يتعرض لها أبناء شعبنا في الضفة الغربية على يد جنود الاحتلال الصهيوني الذين يوثقون بسادية جرائمهم بالصوت والصورة، تعد جريمة نكراء تذكرنا بمشاهد التعذيب النازية والفاشية.



وتابع البيان: "في هذه المرحلة التاريخية والمفصلية التي يبحث فيها الاحتلال عن انتصار متوهم بعد أن مرغت المقاومة أنفه في غزة العزة، ندعو أهلنا في كل مدن وقرى الضفة الغربية لرفض الاعتقال ومقاومته، والاشتباك مع قوات الاحتلال، والنفير العام لمواجهة جرائمه ومستوطنيه الذين يعيثون فسادا في الضفة ويهددون شعبنا بالتهجير منها".



وأكد البيان أن الجنود الذين مرغت أنوفهم المقاومة أضعف من أن يهينوا كرامة شعبنا وشبابنا الثائر المقاوم في عموم الضفة الأبية.