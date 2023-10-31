أبو عبيدة: نبشر نتنياهو وأركان حربه بأنهم سيجثون على الركب في نهاية تلك المعركة

قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن «المقاومة الإسلامية مستمرة في معركة طوفان الأقصى، وتواصل الاشتباك والالتحام مع قوات العدو لليوم الـ25 على التوالي».

وأضاف في كلمة، مساء الثلاثاء: «نؤكد أن عملياتنا الدفاعية متواصلة ولاتزال في بدايتها، ولازال في جعبتنا الكثير بعون الله وقوته».

وأكمل: «كما وعدنا العدو فإن غزة ستكون مقبرة له ووحلا لجنوده وقواته وقيادته السياسية والعسكرية، اسألوا جنود العدو الذين دخلوا غزة من قبل والموجودين في مراكز التأهيل النفسي أو يعانون إعاقات حركية وعاهات مستديمة».

واستطرد: «اسألوا من قتلوا بالجملة ومن لازالوا في الأسر لدينا.. نبشر نتنياهو وأركان حربه وقيادة جيشه بأنهم سيجثون على الركب في نهاية تلك المعركة».

ولفت إلى أن «الهزيمة الساحقة في غزة ستنهي مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسي، والكيان الغاصب للأراضي الفلسطينية».