أموريم يحدد موعد حسم قرار تدريب مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم، المدير الفني لسبورتينج لشبونة، موعد حسم قراره من تدريب مانشستر يونايتد، بعد إقالة إريك تين هاج.

مانشستر يونايتد أقال إريك تين هاج خلال الفترة الماضية، بسبب سوء النتائج، وأبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع المدرب روبن أموريم.

وقال روبن أموريم في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: «أعرف أنكم سافرتم إلى هنا من أجل التحدث عن ذلك، وهذا أمر طبيعي، سأتحدث عن الأمر بعد نهاية مباراة فريقي سبورتينج لشبونة أمام إستريلا أمادورا، غدًا الجمعة».

وأضاف: «أعد بأنني سأتحدث عن ذلك عقب نهاية المباراة، وسيكون كل شيء واضحا للجميع، ولكن الحديث الآن من شأنه أن يزعزع استقرار لشبونة».

وتابع: «أعرف لاعبي سبورتينج لشبونة، لقد شعروا بالتوتر والقلق بشأن الأخبار، ونحن مقبلون على سلسلة من المباريات الصعبة».

وأتم: «سأدافع عن لاعبي لشبونة حتى الدقيقة الأخيرة، ولكن هناك أمور لا أسيطر عليها، فالأندية تتفاوض وهذا ليس قرار المدرب وحده».