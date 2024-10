ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن يوم الأربعاء، على متن شاحنة قمامة بعد أن نعت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب بالقمامة.



وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا (هاريس) وجو بايدن".

وفي 28 أكتوبر الجاري، ألقى الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، أثناء حديثه في افتتاح تجمع انتخابي لحملة ترامب في نيويورك، نكتة مؤسفة واصفا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة"، وتبرأ مقر حملة المرشح الجمهوري من كلام الفنان.

وفي اليوم التالي، قال بايدن إن البورتوريكيين أناس طيبون وأن "القمامة العائمة الوحيدة" التي يراها في هذا البلد هم أنصار ترامب.

وحاول بايدن في وقت لاحق تخفيف تصريحاته قائلا إنه يقصد بالقمامة كلمات الممثل الكوميدي التي تحرض على الكراهية تجاه اللاتينيين.

ووصف أنصار ترامب إهانات بايدن ضدهم بأنها مثيرة للاشمئزاز. وفي رأيهم، وصف بايدن نصف سكان الولايات المتحدة بالقمامة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المتوقع أن تحمل الإثارة في مجرياتها والجدل في نتائجها وربما انعكاساتها ستجري في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

Trump never misses a trick! Check out his new garbage truck👇 pic.twitter.com/a4Aa0W4IbR