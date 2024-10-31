أكبر صحيفة يومية في ولاية نيوجيرسي الأمريكية تعتزم وقف إصدار نسختها الورقية

أعلنت أكبر صحيفة في نيوجيرسي الأمريكية أنها سوف تتوقف عن إصدار نسخة ورقية يومية أوائل العام المقبل، مع استمرار نسختها الإلكترونية.

وقالت شركة نيووارك مورينج ليدجر إن القرار الذي أعلن اليوم الأربعاء يرجع إلى ارتفاع التكاليف، وتراجع التوزيع والطلب على النسخ المطبوعة من صحيفة ستار ليدجر.

وأضافت الشركة أنها سوف تغلق منشأة إنتاج مونتفيل في شهر فبراير 2025، وهو نفس الوقت الذي سوف تتوقف فيه النسخة المطبوعة من الصحيفة.

ويعني إغلاق تلك المنشأة أن صحيفة يومية أخرى ، وهى جيرسي جورنال، سوف تتوقف عن النشر مطلع فبراير بعد العمل على مدى 157عاما.

وقال مسؤولو جيرسي جورنال اليوم الأربعاء إن الصحيفة لا يمكنها الاستمرار في العمل بعد إغلاق منشأة الإنتاج، مشيرين إلى أن من المرجح أن تواجه الصحيفة زيادة في التكاليف مع شراء آلة طباعة جديدة، مع توزيع عدد صغير منها.