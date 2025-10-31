اهتمام فرنسي جديد بنجم اتحاد جدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية هناك اهتمام متجدد من جانب أحد أندية الدوري الفرنسي بالتعاقد مع نجولو كانتي لاعب خط وسط الاتحاد السعودي.

ويقدم كانتي مستويات مميزة مع الاتحاد، حيث يواصل صنع الفارق في خط وسط العميد للموسم الثالث معه.

وذكر موقع "فوت ميركاتو" أن هناك اهتمام من جانب نادي باريس إف سي بالتعاقد مع كانتي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي لم يمدد فيه اللاعب عقده مع فريقه.

ولعب كانتي بقميص الاتحاد منذ صيف 2023، قادما من تشيلسي الإنجليزي في صفقة انتقاله حر، علما بأنه لعب سابقا لكان وبولون بفرنسا.

وخاض كانتي 89 مباراة بقميص اتحاد جدة سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 أخرى.