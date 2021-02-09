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لقيت ربة منزل مصرعها؛ إثر صعق كهربائي أثناء تواجدها بالمنزل بإحدى قرى مركز كوم حمادة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بدر المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من مستشفى بدر المركزي بوصول "حنان. ك. ع" (25 سنة) ربة منزل، وتقيم قرية الصفوان دائرة مركز كوم حمادة جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

بالانتقال والفحص، تبين لمأمور مركز شرطة كوم حمادة أنه أثناء قيام المجني عليها بتشغيل التليفزيون، صعقها التيار الكهربائي بسبب هطول الأمطار على الأسلاك وتأثيرها على الأجهزة الكهربائية.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.