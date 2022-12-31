قال الفنان محمد رمضان، إن «الناس لن تسمح للشخص الناجح أن يستمر في نجاحه»، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب أن يكون الشخص مستعدًا نفسيًا وعقليًا وصلبًا وقادرًا على المواجهة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم مع منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء السبت، أنه لم يختلق أي مشكلة، لافتًا إلى أنه «طوال الوقت رد فعل لشيء حصل».

واستطرد: «عمري ما صنعت شيء أو قررت أضايق حد، أنا زي الطالب لما حد يشد شعره فيروح لافف ضارب الطالب اللي وراه فالمدرس يشوفني، وميشوفش الطالب اللي شدني»، وفقًا لوصفه.

ولفت إلى أنه «انفعالي لأنه مصري، لكنه بدأ مراجعة ردود أفعاله مؤخرًا»، موضحًا أنه دخل عالم الفن في سن صغير، وبدأ عندما بلغ من العمر 24 عامًا في مكان كبير، وكان مسؤولًا عن مشروع كبير.

وذكر أنه تولى بطولة مسلسل يعرض على قناة مهمة، عندما كان يبلغ من العمر 25 عامًا، متابعًا: «كنت محتاج وقت عشان أبدأ أفهم وأستوعب وأعرف أتعامل مع المواقف الغريبة اللي هقابلها والعقبات في طريقي أتخطاها».

ولفت إلى أنه «يحاول تحليل وشرح والتعلم من آراء الناس السلبية»، مختتمًا: «لو حد قال تعليق ظالم ليا، بسأل ليه قاله، وهل ده بسبب غلط في عرضي للفكرة، وبقول لازم أصلح وأصحح مساري لإنه فهم إني بقول الكلام ده له وأتعالى على جمهوري».