مايورال يقود خيتافي للفوز على مايوركا في الدوري الإسباني

فاز فريق خيتافي على ضيفه ريال مايوركا 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، والتي شهدت أيضا تعادل قادش مع ألميريا 1/1 ، وسلتا فيجو مع أشبيلية بذات النتيجة.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه بورخا مايورال الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 51 و78.

ورفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد مايوركا عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي المباراة الثانية، تعادل قادش مع ألميريا 1/1.

وتقدم ألميريا بهدف سجله جونزالو ميليرو في الدقيقة 40 وتعادل قادش عن طريق لوكاس بيريز في الدقيقة 83.

ورفع ألميريا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر، كما رفع قادش رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. وفي المباراة الثالثة، تعادل سلتا فيجو مع أشبيلية 1/1.

وتقدم سلتا فيجو بهدف سجله جابرييل فيجا في الدقيقة 33 وتعادل أشبيلية عن طريق كيكي سالاس 54. وشهدت المباراة طرد خوسيه كارمونا لاعب أشبيلية في الدقيقة 86.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر كما رفع أشبيلية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر.