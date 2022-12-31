الاضطراب العاطفي الموسمي هو اكتئاب يحدث للشخص في وقت محدد من العام، حيث يصاب الشخص بالاكتئاب في الخريف أو الشتاء.

ويحدث اضطراب القلق الاجتماعي أيضا نتيجة استجابة الدماغ للتغيرات الموسمية في ضوء النهار، ولكن تختلف علامات وأعراض الاضطراب العاطفي لدى المراهقين.

لذلك نشر موقع "كيدز هيلث" مجموعة من المعلومات حول علامات وأعراض الاضطراب العاطفي.

علامات الاضطراب العاطفي الموسمي

- تغيرات في المزاج

يمكن أن يسبب اضطراب القلق الاجتماعي مزاجًا حزينًا أو مكتئبًا أو عصبيًا، ويمكن للاضطراب العاطفي الموسمي أيضا أن يجعل الناس يشعرون باليأس، أو بالإحباط.

- التفكير السلبي

يمكن أن يصبح المراهق أكثر نقدًا لذاته، أو أكثر حساسية تجاه النقد خلال فصل الشتاء.

- عدم التمتع

قد يفقد المراهقون المصابون باضطراب القلق الاجتماعي الاهتمام بالأشياء التي يحبون القيام بها عادةً، وقد يفقدون أيضا الاهتمام بالأصدقاء ويتوقفون عن المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

- التعب والإرهاق

قد يشعر المراهق بالتعب أو انخفاض الطاقة أو نقص الحافز لفعل الأشياء.

- تغيرات في النوم

قد ينام المراهقون أكثر من المعتاد، ولكنهم قد يجدون صعوبة خاصة في الاستيقاظ والاستعداد للمدرسة أو العمل في ساعات الصباح الباكر.

- تغيرات في الأكل

قد يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات البسيطة، والميل إلى الإفراط في تناول الطعام، وبسبب هذا التغيير في الأكل يمكن أن يؤدي الاضطراب العاطفي الموسمي إلى زيادة الوزن خلال أشهر الشتاء.

- مشكلة في التركيز

مثل أي اكتئاب يمكن أن يجعل اضطراب القلق الاجتماعي من الصعب التركيز، مما يؤثر على العمل المدرسي والدرجات.

أسباب الاضطراب العاطفي الموسمي

ينتج الاكتئاب الموسمي عن استجابة الدماغ لساعات النهار الأقصر، حيث يؤثر ضوء النهار على مادتين كيميائيتين في الدماغ، وهما الميلاتونين والسيروتونين، وتساعد هذه المواد الكيميائية في تنظيم دورات نوم الشخص واستيقاظه وطاقته ومزاجه.

وقد تؤدي الأيام القصيرة والساعات الطويلة من الظلام في الخريف والشتاء إلى ارتفاع مستويات الميلاتونين وانخفاض مستويات السيروتونين، وهذا يخلق الظروف البيولوجية للاكتئاب.