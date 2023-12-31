أسامة كمال يستضيف فرح الديباني وهشام الجخ في سهرة رأس السنة على «dmc» اليوم

يستضيف الإعلامي أسامة كمال في التاسعة مساء اليوم الأحد، مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، والشاعر هشام الجخ، وذلك في حلقة خاصة من برنامج مساء dmc على قناة dmc، بمناسبة رأس السنة.

يتحدث «الجخ» خلال الحلقة عن زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة 12 مرة؛ 11 منها كانت إلى الضفة الغربية وواحدة إلى قطاع غزة، إذ يؤكد أن أهل فلسطين لن يتركوها مرة أخرى حتى لو حرقت، وأنه لم ولن يسمح بتدنيس جواز سفره بالختم الإسرائيلي خلال هذه الزيارات للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويلقي هشام الجخ خلال اللقاء عددا من أشهر قصائده؛ منها: «مش كفاية» التي أهداها إلى فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، و«الحزن مش على الموت» التي كتبها للشهيد أحمد المنسي، بالإضافة إلى قصيدته الشهيرة «طبعًا مصلتش العشا»، و«كبير يا أهلي».

من جانبها، تتحدث الميتزو سوبرانو فرح الديباني، خلال الحلقة، عن عدد من المشاهد المؤثرة في رحلتها الفنية، ومنها غنائها في نهائي كأس العالم في قطر، وكذلك غنائها النشيد الفرنسي في حفل تنصيب الرئيس ماكرون برئاسة فرنسا، كما تتحدث عن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب، وأمنيتها بتقديم ملكة مصر في أوبرا عايدة، كما تتحدث أيضًا عن تعلقها بمدينة الإسكندرية، وكيف أن العالم يراها واحدة من أجمل مدن العالم.