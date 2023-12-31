أوقيانوسيا وشرق آسيا تستقبلان العام الجديد بعروض مذهلة

انطلقت الاحتفالات ببداية عام 2024 الجديد، حيث تستقبل أوقيانوسيا والشرق الأقصى في آسيا وجنوب شرق آسيا العام الجديد.

وفي بانكوك، تركزت الاحتفالات على نهر تشاو فرايا الذي يعكس أضواء عروض الألعاب النارية كل عام. وتستقبل تايلاند، التي تتبع التقويم البوذي، عام 2567.

وفي تايوان، تم إطلاق حوالي 16 ألف من الألعاب النارية في برج تايبيه 101 وهو أحد المعالم الرئيسية في البلاد، والذي يبلغ ارتفاعه 509 أمتار.

وفي العاصمة الكورية الجنوبية سول، تميزت بداية عام 2024 بقرع جرس بوسينجاك العملاق 33 مرة بالضبط، مثل كل عام. وتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص لمشاهدة هذا الحدث.

كما استقبلت الصين العام الجديد - بشكل أكثر هدوءا من أجزاء أخرى من العالم، حيث لا تمثل ليلة رأس السنة أولوية رئيسية بالنسبة للصينيين، لأن عامهم القمري التقليدي لا يبدأ إلا في 10 فبراير، وعندها فقط يحتفل الصينيون على نطاق واسع.

ومع ذلك، تحظى ليلة رأس السنة الجديدة في هونج كونج وماكاو، وهما المنطقتان الإداريتان الصينيتان، بأهمية أكبر بسبب إرثهما البريطاني والبرتغالي. وفي هونج كونج، تجمع عشرات الآلاف عند ميناء فيكتوريا للاستمتاع بعرض الألعاب النارية الضخم.