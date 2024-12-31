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قال وزير الخارجية بالإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إنه سعد باتصال من الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وقال الشيباني عبر حسابه بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء: «سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن مصر وسوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله».

سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة، وأن #مصر و #سوريا يجمعهما تاريخ واحد ومستقبل واعد بإذن الله. — أسعد حسن الشيباني (@Asaad_Shaibani) December 31, 2024

وصرح الشيباني، قبل أيام، بأن حكومة بلاده تتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع مصر.

وقال الوزير السوري: «نتطلع إلى بناء علاقات هامة واستراتيجية مع جمهورية مصر العربية تحت احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شئونهما».