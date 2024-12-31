الشرطة الألمانية تعلن العثور على جسم خطير أثناء تحرياتها عن متفجرات بمتجر حلوى

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة بوتسدام أنها عثرت على "جسم خطير" أثناء تحريات قامت بها على خلفية اشتباه بوجود متفجرات في متجر للحلوى في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وأوضحت متحدثة باسم الشرطة أن الجسم تم تأمينه، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية، ولم تقدم الشرطة في البداية تفاصيل إضافية، كما لم يتضح ما إذا كان الجسم المضبوط عبارة عن متفجرات. وذكرت السلطات أن المتجر الموجود في وسط المدينة تعرض للاقتحام.

وكان متحدث آخر باسم الشرطة صرح في وقت سابق بأنه ربما تم العثور على عبوة ناسفة أو حارقة غير تقليدية، وأكد أنه "لا توجد أي تهديدات للسكان".

وشاركت قوات خاصة أيضا في العملية التي بدأت صباحًا بسبب تصاعد الدخان، وتم إغلاق جزء من منطقة المشاة في شارع براندنبورج. وقال المتحدث: "قمنا بإخلاء مبانٍ مجاورة كإجراء احترازي"، مؤكدا أن هذا الأمر هو إجراء احترازي بحت.