العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل

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أفادت وكالة الأنباء العراقية «واع»، اليوم الثلاثاء، بأن العراق أعلن تأمين الحدود المشتركة مع إيران بشكل كامل.

وأمس الاثنين، بحث قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر، وقائد قوات حرس الحدود الإيرانية العميد أحمد علي كودرزي، آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المشتركة بين حدود البلدين الجارين، وآفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين الجانبين.

كما شهد اللقاء التباحث والتأكيد على تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية مسك الحدود ومنع التسلل والتهريب؛ لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين الجارين.