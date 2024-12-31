هيئة الرعاية الصحية: علاج الأورام والأمراض المزمنة مجانًا وبدون حد أقصى للتكلفة

قال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل إن علاج الأورام والأمراض المزمنة يقدم لللمستفيدين من منظومة الرعاية الصحية مجانًا.

وأكد أن الهيئة لديها تغطية شاملة لتكاليف علاج مرضى الأورام والأمراض المزمنة دون سقف للتكاليف، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام أفضل وأنسب أنواع العلاجات وأكثرها فاعلية، بالإضافة إلى الخدمات التشخيصية والمتابعة التي تتم بشكل يومي.

جاء ذلك أثناء حواره مع الإعلامي أحمد العصار عبر برنامج «حوار عن قرب» المذاع على قناة «TEN» الفضائية.

التأمين الصحي الشامل

وأوضح «السبكي» أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو أحد المشاريع العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية ويتبناها ويتابعها الرئيس السيسي وهو لا يقتصر على التأمين الصحي فقط بل هو مشروع لإصلاح المنظومة الصحية كاملة.

وأشار إلى أن هذه المنظومة كانت تعاني على مدى عقود من تحديات كبيرة وكان هناك جهود متواصلة لتطويرها وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالشكل الذي يرضي المواطن.

وتابع: بدأنا الإصلاحات بحوكمة المنظومة وإنشاء هيئات جديدة بأدوار محددة في هذه المنظومة وأيضا تغطية مالية لحماية المصريين حال تعرض المواطن لظرف صحي بحيث لا يتحمل مبالغ كبيرة نظير العلاج.

دراسات اكتورات وفنية

وقال إن المنظومة الصحية بشكلها الجديد انطلقت في 26 نوفمبر عام 2019 من محافظة بورسعيد وسبق هذا الانطلاق إصدار قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 وسبقة دراسات مستفيضة «اكتورات وفنية» للوقوف على الملاءة المالية لمشروع التأمين الصحي بمراحله المختلفة.

وأوضح أن هذه الدراسات استغرقت 12 عامًا، وأن هيئة الرعاية الصحية تضم كل الوحدات والمنشات الصحية في المحافظات التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحي وأن الدولة تعيد تأهيلها مشيرا إلى أن التأمين الصحي الشامل يوحد جميع المنشآت تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية.

توحيد أنظمة التشغيل

وعن نظام العمل في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية قال «السبكي» إنه تم توحيد أنظمة التشغيل الخاصة بهذه المستشفيات كما تم توحيد بروتوكولات العلاج مع ضبط الخدمة من حيث الممارسة الإكلينيكية والحوكمة المالية لإدارة هذا المستشفيات بشكل موحد وواضح.

ويتكامل مع هيئة الرعاية الصحية هيئة أخرى مسئولة عن جمع الاشتراكات وتحصيل الموارد الأخرى وهي هيئة التأمين الصحي الشامل وأخرى مهمتها رصد جود الخدمات وهي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

تحصيل قيمة الاشتراك

وعن قيمة الاشتراك أوضح أن ما يتم تحصيله يكون بحسب دخل رب الأسرة ويكون بنسبة 1 % من الراتب وصاحب العمل أو الحكومة يدفع 4%، القطلع الخاص في محافظات التأمين الصحي الشامل.

وعن هذه خطوة تحديث المنظومة الصحية قال السبكي إنه كان يجب تحديث هذه المنظومة التي جرت محاولات لإصلاحها ولكنها لم تستمر أيام كان عدد سكان مصر أقل بكثير من العدد الحالي الذي يصل إلى 110 ملايين مواطن.

جاهزون للمرحلة الثانية

وعن جاهزية الهيئة لتنفيذ المرحلة الثانية لتشمل عدد من المحافظات "مليونية التعداد السكاني" قال «السبكي»: جاهزون لتنفيذ المرحلة الثانية باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه

بمحافظات ذات كثافة سكانية عالية وسنتلافي كل السلبيات التي واجهناها في المحافظات الست بالمرحلة الأولى، وسنستعين بالخبرات التي اكتسبناها فيها وتم خلالها تقديم أكثر من 60 مليون خدمة من خلال 52 مستشفى ما بين جديدة ومطورة.

تدريب الكوادر الطبية

وأوضح «السبكي» أنه بالتوازي من نجاحات المرحلة الأولى كان هناك برنامج تدريبي على أعلى مستوى للعاملين بالمنظومة الصحية، ولم يقتصر التدريب على الأطباء فقط بل شمل العاملين كافة من خلال بروتوكولات مع مؤسسات عالمية، وشمل التدريب 33 برنامجا للأطباء والفريق الصحي، بالإضافة إلى البعثات الخارجية ولدينا 156 برنامج بعثات في الهيئة.

مواجهة المشاكل والتحديات

وعن المشاكل والتحديات التي واجهت المرحلة الأولى من منظومة الرعاية الصحية قال «السبكي» إن أكبر هاجس كان يشغلنا هو الخوف من عدم إتمام هذه المنظومة، خاصة وأنه كان هناك عدد من المحاولات لعمل منظومة صحية موحدة للعلاج في مصر ولكنها لم تكتمل لأسباب كثيرة.

ولكن تفاءلنا بنجاحات المرحلة الأولى وبمساندة القيادة السياسية رأينا الحلم يتحقق على أرض الواقع، وزاد استبشارنا باستكماله حتى آخر مراحله حتى نقدم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري ويرضى عنها تمام الرضا.

وتابع: لذا يتم تنفيذ مراحل منظومة الرعاية الصحية بخطط استراتيجية لا تتوقف على وجود شخص بعينه، وإنما سيتم استكمالها بالكوادر الموجودة حتى نصل للمستوى المطلوب من الخدمات التي تليق بالمستفيدين بها.