ارتفاع المبيعات المؤجلة للمساكن في أمريكا إلى أعلى مستوياتها منذ نحو عامين

ارتفعت المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات ، بحسب البيانات الصادرة عن الاتحاد الوطني الأمريكي للمطورين العقاريين.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 2ر2% خلال الشهر الماضي إلى 79 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر1% إلى 3ر77 نقطة خلال الشهر السابق عليه وفقا للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 7ر0% فقط.

وواصل مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.

يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.

وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، في بيان "يبدو أن المستهلكين يعيدون تقدير توقعاتهم بالنسبة لفوائد التمويل العقاري ويحاولون الاستفادة من المعروض الزائد.. بلغ متوسط فائدة التمويل العقاري خلال الـ 24 شهرا الماضية أكثر من 6%. ولم يعد المشترون ينتظرون ولا يتوقعون انخفاضا كبيرا في الفائدة".

وأشار تقرير الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين إلى أن الزيادة الأكبر من المتوقع في المبيعات جاءت بفضل ارتفاعها في الجنوب الأمريكي حيث زادت هناك بنسبة 2ر5%، كما زادت في الغرب بنسبة 5ر0% وفي الغرب الأوسط بنسبة 4ر0%، في حين تراجعت في الشمال الشرقي بنسبة 3ر1% خلال الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي نشرت وزارة التجارة الأمريكية تقريرا أظهر ارتفاعا كبيرا في مبيعات المساكن الجديدة خلال نوفمبر.

وقالت الوزارة إن المبيعات زادت خلال الشهر الماضي بنسبة 9ر5% إلى ما يعادل 664 ألف مسكن سنويا، بعد تراجعها بنسبة 8ر14% إلى ما يعادل 627 ألف مسكن سنويا خلال الشهر السابق عليه.