 الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحولت إلى مصائد موت - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 1:35 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تحولت إلى مصائد موت

وكالة معا
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 1:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 1:21 م

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن مستشفيات غزة تحولت إلى «مصائد موت».

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الأمم المتحدة قولها إن «النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار التام بسبب الهجمات الإسرائيلية».

وأشارت أن اتهامات إسرائيل باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة مبهمة.

كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من انعدام وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة، وذلك بسبب الممارسات والتدمير المنهجي من قبل القوات الإسرائيلية لكل آليات وأدوات الهجوم على الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والوصول الإنساني، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي تقتل وتشوه المدنيين كل ساعة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار «أوتشا» إلى خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية له، والذي حرقت خلاله أجزاء من المستشفى، وأُجبر المرضى ومقدمو الرعاية والموظفين على المغادرة، فيما تم اعتقال آخرين من بينهم مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك