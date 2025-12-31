وزير الرياضة يناقش استعدادات مصر لاستضافة المحطة الثانية لجولة كأس العالم 2026

ناقش أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات مصر لاستضافة المحطة الثانية من جولة كأس العالم 2026، وذلك بعد انطلاق الجولة رسميًا من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كأولى محطاتها، في إطار متابعة ملف الفعاليات الرياضية الدولية وتعزيز حضور مصر على خريطة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد الوزير خلال المناقشات أهمية الاستعداد الكامل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنظيم فعالية تليق بمكانة الدولة المصرية، وتعكس ما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، إضافة إلى تعزيز السياحة الرياضية ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، ودعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.

وأشار صبحي إلى أن استضافة مصر لإحدى المحطات المبكرة من جولة كأس العالم تمثل فرصة مهمة لتعزيز السياحة الرياضية ونشر الثقافة الرياضية بين الشباب، وكذلك دعم رؤية الدولة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتفاعل الجماهيري مع الأحداث العالمية الكبرى.

وتأتي هذه المناقشات في ضوء انطلاق جولة كأس العالم 2026، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر 30 دولة و75 محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم الأصلي.