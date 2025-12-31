التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا 2025

كشف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن التشكيل الرسمي لـ«محاربي الصحراء» لمواجهة غينيا الاستوائية، في اللقاء الذي يُقام على ملعب مولاي حسن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بعدما حسم تأهله إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة، في حين ودّع منتخب غينيا الاستوائية البطولة رسميًا بعد خروجه من دور المجموعات.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: رفيق بلغالي – زين الدين بلعيد – محمد توجاي – ريان آيت نوري

خط الوسط: رامز زروقي – حامد عبديلي – فارس شايبي

خط الهجوم: منصف باكرار – إبراهيم مازا – أنيس حاج موسى

بينما جاء تشكيل غينيا الاستوائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو

خط الدفاع: مارفن أنيبوه – إستيبان أروزكو – ساؤول كوكو – تشارلس أوندو

خط الوسط: بابلو جانيت – عمر ماسكاريل – أليكس بالبوا

خط الهجوم: خوسي نبيل – إيميليو نسوي – يانيك بويلا