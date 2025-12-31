 وزيرا خارجية الصومال والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي - بوابة الشروق
الأربعاء 31 ديسمبر 2025
وزيرا خارجية الصومال والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي

مقديشو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 9:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 9:08 م

بحث وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، التطورات المتعلقة بالصومال ومنطقة القرن الأفريقي على نطاق أوسع.

وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية الصومالي، عن تقدير الصومال للموقف المبدئي والدعم الثابت الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لجهود الصومال الرامية إلى صون وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا".

ومن جانبه، جدّد الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد دعم المملكة الراسخ لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، والتزامها بدعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

