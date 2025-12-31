قبرص: لن نقف في طريق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الأربعاء، إن قبرص "لن تقف في طريق" العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي غدا الخميس.

وقال كومبوس، لصحيفة الجارديان البريطانية: "قال الرئيس علنا إنه يود أن يرى الرئيس (رجب طيب) أردوغان يحضر الاجتماع غير الرسمي للمجلس في أبريل"، في إشارة إلى الدعوة المفتوحة التي وجهها نيكوس خريستودوليدس لحضور الاجتماع المقرر، الذي سيشهد اجتماع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة في قبرص.

وتابع: "لن نستخدم الرئاسة لإثارة قضايا وطنية".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفض اردوغان الدعوة، في ظل موقف تركيا منذ فترة طويلة والذي لا يعترف بشرعية جمهورية قبرص، حسبما أفادت صحيفة "قبرص ميل".