تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، موقع انتهاء أعمال إصلاح تسرب طارئ بخط مياه الشرب بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وذلك للاطمئنان على جودة التنفيذ وسلامة التشغيل، والتأكد من عودة الأوضاع إلى طبيعتها دون أي تأثير على المواطنين.

وأكد المحافظ، خلال جولته الميدانية، أن أعمال الإصلاح جرت وفقًا للمعايير الفنية المطلوبة، وبجهود مكثفة من فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم تكرار الأعطال، مشيدًا بسرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغ منذ اللحظة الأولى.

ووجّه اللواء طارق مرزوق الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بسرعة رفع جميع مخلفات الإصلاح وأعمال الحفر من محيط الموقع، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة الشيء لأصله، بما يشمل تمهيد الطريق وإعادة الرصف، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، حفاظًا على سلامة المواطنين وتيسير حركة السير.

ويُذكر أن محافظ الدقهلية كان قد تفقد أعمال إصلاح تسرب المياه بشارع قناة السويس ليلة أمس، فور علمه بوجود التسرب، حيث استدعى معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي باشرت العمل على الفور واستمرت حتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

من جانبه، أوضح المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أن أعمال الإصلاح انتهت بعد تحديد موقع التسرب بدقة، مؤكدًا استمرار المتابعة الفنية للتأكد من كفاءة الخط، مشيرًا إلى أن الخدمة ظلت منتظمة طوال فترة العمل بفضل تشغيل خط بديل، دون انقطاع المياه عن المناطق المحيطة.