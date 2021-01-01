إيران تحذر من عواقب إقدام أمريكا على شن حرب عليها خلال الأيام الأخيرة من حكم ترامب

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، أن بعض التقارير حول احتمالية بدء الولايات المتحدة الأمريكية حربا ضد بلاده خلال نهاية فترة حكم الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب ربما تكون صحيحة، مشيرًا إلى أن طهران سترد بشكل "ساحق" على أي محاولة لتجاوز خطوطها الحمراء أو تهديد أمنها القومي.



وقال خطيب زاده في تصريحات لوكالة أنباء فارس الايراينية: "بعض التقارير عن احتمال حدوث حرب في نهاية حكم ترامب مفبركة، لكن بعضها حقيقي"، وتابع "إذا تجاوز أحد خطوطنا الحمراء، فإنه سوف يتلقى ردا مدويا..ولن نتهاون فيما يخص أمننا القومي ومصالح شعبنا".



وأكد أيضًا أن طهران أبلغت الولايات المتحدة عبر "القنوات الدبلوماسية أن عواقب لأي مغامرة أمريكية" تقع على عاتقها، بجانب إبلاغ دول المنطقة أيضًا أن "يحرصوا على عدم الوقوع في فخ المؤامرات".



وأسفرت الانتخابات الأمريكية الأخيرة عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، ومن المقرر أن يتم تنصيبه رسميا في 20 يناير الجاري، لكن ترامب يرفض حتى الآن الاعتراف بالخسارة ويقول إن الانتخابات مزورة.